Минобороны: ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Работина

Вооружённые силы России в течение суток отразили две атаки украинской армии в районе населённого пункта Работино в Запорожской области.

РИА Новости

Об этом сообщили в российском Минобороны. Ранее бойцы российского спецназа «Осман» поразили дроном-камикадзе FPV украинский миномётный расчёт на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.