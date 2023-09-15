Минобороны: ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Работина
Вооружённые силы России в течение суток отразили две атаки украинской армии в районе населённого пункта Работино в Запорожской области.
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Минобороны.
Ранее бойцы российского спецназа «Осман» поразили дроном-камикадзе FPV украинский миномётный расчёт на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.
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