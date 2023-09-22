Аксёнов: над территорией Крыма силами ПВО сбиты крылатые ракеты

Над территорией Крыма силами противовоздушной обороны сбиты крылатые ракеты, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — написал он.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.

Власти также сообщили, что в Бахчисарае всё спокойно, за городом силами ПВО сбита ракета, от обломков загорелась трава, сейчас на месте работает МЧС.