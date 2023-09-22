Крючков: в Бахчисарае всё спокойно, за городом из-за обломков ракеты горит трава

В Бахчисарае всё спокойно, за городом силами ПВО сбита ракета, от обломков загорелась трава, сейчас на месте работает МЧС, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«В Бахчисарае всё спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», — сказал он.

По его словам, на эту тему фиксируются вбросы.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

Губернатор Михаил Развожаев также предупредил жителей о вероятности ещё одной атаки со стороны украинских военных, он попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.