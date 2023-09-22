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Крючков: в Бахчисарае всё спокойно, за городом из-за обломков ракеты горит трава

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В Бахчисарае всё спокойно, за городом силами ПВО сбита ракета, от обломков загорелась трава, сейчас на месте работает МЧС, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Крючков: в Бахчисарае всё спокойно, за городом из-за обломков ракеты горит трава
  • РИА Новости

«В Бахчисарае всё спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», — сказал он.

По его словам, на эту тему фиксируются вбросы.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

Губернатор Михаил Развожаев также предупредил жителей о вероятности ещё одной атаки со стороны украинских военных, он попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.

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