Крючков: в Бахчисарае всё спокойно, за городом из-за обломков ракеты горит трава
- РИА Новости
«В Бахчисарае всё спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», — сказал он.
По его словам, на эту тему фиксируются вбросы.
22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.
Губернатор Михаил Развожаев также предупредил жителей о вероятности ещё одной атаки со стороны украинских военных, он попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.