«На месте падения вводится режим ЧС»: что известно о новых попытках атак беспилотников ВСУ в российских регионах

Украинская сторона предприняла серию новых попыток провести террористические атаки с применением БПЛА в ряде российских регионов. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО помешали ударам БПЛА на территориях Ростовской, Московской и Брянской областей. В результате падения обломков беспилотников в Ростове-на-Дону повреждены фасады и выбиты окна трёх зданий. Аналогичные повреждения остекления зафиксированы в результате взрыва БПЛА в Раменском районе Московской области.

В Минобороны России сообщили о новых попытках Киева провести ряд террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов в регионах РФ.

Около 03:00 мск в ведомстве заявили о попытке атаки тремя БПЛА самолётного типа, два из которых были уничтожены дежурными средствами ПВО над Ростовской областью, ещё один — над Раменским районом Московской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев впоследствии заявил, что в результате инцидента с БПЛА повреждено несколько легковых автомобилей и фасадов зданий, а также выбиты стёкла. Кроме того, один человек получил резаные раны. Он обратился за медпомощью, но от госпитализации отказался.

Позднее Голубев сообщил, что в районе места падения беспилотника вводится режим ЧС.

«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов 39, 41, 42 по улице Пушкинской с 09:00 вводится режим ЧС», — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что жителям домов, повреждённых при падении беспилотника в городе, в случае необходимости будет предложено жильё в манёвренном фонде. Кроме того, для уточнения ущерба проводится обход территорий. По словам губернатора, после фиксации ущерба будут оформляться выплаты.

Очевидцы взрыва сбитого украинского БПЛА в Ростове-на-Дону рассказали Ruptly, что помогли пожарным добраться до места ЧП.

«Услышали взрыв — сразу сюда пришли и начали оттягивать вторую машину, чтобы пожарная проехала. И в этот момент ещё и второй взорвался», — рассказал один из очевидцев.

Другой мужчина рассказал, что после взрыва второй машины «рядом с ним капот пролетел».

Кроме того, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что в результате инцидента с БПЛА без света оказалось около 20 домов.

В свою очередь, глава Раменского городского округа Николай Ханин заявил, что взрыв БПЛА произошёл на уровне верхних этажей многоквартирного дома. В результате были выбиты стёкла в квартирах, также повреждено четыре автомобиля. Пострадавших среди людей нет, заявил Ханин.

Также по теме Ночью и утром 5 сентября: МО РФ сообщило об уничтожении украинских БПЛА в четырёх регионах России В Крыму, Калужской, Тверской и Московской областях в ночные и утренние часы 5 сентября были уничтожены четыре украинских беспилотника...

«Региональный оперативный штаб принял комплекс мер, по которым мы будем восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации — формат будет выбирать сам житель. Это касается как личного, так и общего имущества», — написал он в Telegram.

Позднее стало известно о попытке атаки с применением БПЛА в Брянской области. По данным МО РФ, это произошло в 06:30 и 07:00 мск. Как сообщил губернатор области Александр Богомаз, в результате падения обломков беспилотника частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала, а также привокзальная площадь и несколько автомобилей.

Второй беспилотник, рассказал Богомаз, был сбит на подлёте к Брянску, пострадавших и разрушений в результате этой попытки атаки не зафиксировано.

Напомним, 5 сентября в Минобороны России заявили об уничтожении украинских БПЛА в Крыму, Калужской, Тверской и Московской областях.

По данным оборонного ведомства, один БПЛА был уничтожен около 03:00 над территорией Калужской области, другой — над территорией Тверской области, а третий — перехвачен над Истринским районом Московской области. Кроме того, утром был сбит дрон над территорией Республики Крым.

Комментируя последствия этих событий, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в результате падения обломков дрона в Истринском районе был повреждён бытовой объект. Позднее глава городского округа Истра Татьяна Витушева опубликовала фото фрагментов сбитого летательного аппарата, в результате падения обломков которого произошло возгорание хозяйственной постройки в одном из СНТ района.