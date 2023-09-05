Глава подмосковной Истры рассказала о последствиях падения беспилотника
«В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки — гаража площадью 50 кв. м — в СНТ «Высоковольтник»... возгорание ликвидировано», — написала она в своём Telegram.
Она подчеркнула, что жертв и пострадавших среди жителей и гостей городского округа нет.
На месте происшествия изучением всех обстоятельств занимается следственно-оперативная группа.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.