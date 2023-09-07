В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в районе падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев в своём Telegram.

«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, д. 39, 41, 42 с 09:00 вводится режим ЧС», — говорится в сообщении.

Ранее Голубев проинформировал, что над Ростовом-на-Дону средствами ПВО был сбит беспилотник.

Позже стало известно, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону пострадал один человек.

Минобороны сообщило, что средствами ПВО было уничтожено два украинских БПЛА над территорией Ростовской области.