Узнать больше

В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

Короткая ссылка
Режим ЧС ввели в районе падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ростове-на-Дону.
В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев в своём Telegram.

«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, д. 39, 41, 42 с 09:00 вводится режим ЧС», — говорится в сообщении.

Ранее Голубев проинформировал, что над Ростовом-на-Дону средствами ПВО был сбит беспилотник.

Позже стало известно, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону пострадал один человек.

Минобороны сообщило, что средствами ПВО было уничтожено два украинских БПЛА над территорией Ростовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить