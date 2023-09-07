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РЖД: обломок БПЛА повредил витраж вокзала в Брянске

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Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания вокзала в Брянске, согласно предварительным данным пострадавших нет, сообщает пресс-служба РЖД.
РЖД: обломок БПЛА повредил витраж вокзала в Брянске
  • Gettyimages.ru
  • © joruba

«Сегодня в 06:30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что пассажиры были оперативно эвакуированы.

На движении поездов ситуация не сказывается.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Брянском был сбит беспилотный летательный аппарат.

Позже он сообщил о предотвращении ещё одной атаки БПЛА на подлёте к Брянску.

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