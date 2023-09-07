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Богомаз сообщил о предотвращении ещё одной атаки БПЛА на подлёте к Брянску

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Ещё один беспилотник был сбит силами ПВО Министерства обороны России на подлёте к городу Брянску.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Отмечается, что оперативные службы работают на месте.

Ранее Богомаз сообщил, что над Брянском был сбит беспилотный летательный аппарат.

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