Богомаз сообщил о предотвращении ещё одной атаки БПЛА на подлёте к Брянску
Ещё один беспилотник был сбит силами ПВО Министерства обороны России на подлёте к городу Брянску.
Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Отмечается, что оперативные службы работают на месте.
Ранее Богомаз сообщил, что над Брянском был сбит беспилотный летательный аппарат.
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