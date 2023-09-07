Богомаз сообщил о предотвращении ещё одной атаки БПЛА на подлёте к Брянску

Ещё один беспилотник был сбит силами ПВО Министерства обороны России на подлёте к городу Брянску.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что оперативные службы работают на месте. Ранее Богомаз сообщил, что над Брянском был сбит беспилотный летательный аппарат.