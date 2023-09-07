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Очевидцы в Ростове-на-Дону помогли пожарным добраться до места взрыва БПЛА ВСУ

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Очевидцы взрыва сбитого украинского беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону помогли пожарным добраться до места ЧП. Об этом они рассказали Ruptly.
Очевидцы в Ростове-на-Дону помогли пожарным добраться до места взрыва БПЛА ВСУ
  • РИА Новости

«Услышали взрыв, сразу сюда пришли и начали оттягивать вторую машину, чтобы пожарная проехала. И в этот момент ещё и второй взорвался», — рассказал один из очевидцев.

Другой мужчина рассказал, что после взрыва второй машины «прям рядом с ним капот пролетел».

«И слава богу, что ничего не случилось», — отметил он.

Ранее Минобороны сообщило, что средствами ПВО было уничтожено два украинских БПЛА над территорией Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пострадал один человек. В результате падения БПЛА было повреждено несколько легковых автомобилей.

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