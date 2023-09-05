Ночью и утром 5 сентября: МО РФ сообщило об уничтожении украинских БПЛА в четырёх регионах России

В Крыму, Калужской, Тверской и Московской областях в ночные и утренние часы 5 сентября были уничтожены четыре украинских беспилотника самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки на объекты на территории РФ. В результате падения обломков БПЛА повреждение получила хозяйственная постройка в городском округе Истра.

В ночные и утренние часы 5 сентября дежурными средствами ПВО было сбито четыре украинских беспилотника самолётного типа, намеревавшихся совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации.

Как сообщает Минобороны РФ, один БПЛА был уничтожен около 03:00 над территорией Калужской области, другой — над территорией Тверской области, а третий был перехвачен над территорией Истринского района Московской области. Утром был сбит дрон над территорией Республики Крым.

Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, в результате уничтожения БПЛА не зафиксировано пострадавших и разрушений инфраструктуры.

В Тверской области губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать экстренным службам всё необходимое содействие после уничтожения беспилотника в Конаковском районе.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в результате падения обломков дрона в Истринском районе повреждён бытовой объект.

В свою очередь, глава городского округа Истра Татьяна Витушева опубликовала в Telegram-канале фото фрагментов сбитого летательного аппарата, в результате падения обломков которого произошло возгорание хозяйственной постройки (гаража площадью 50 кв. м) в СНТ «Высоковольтник». По её словам, никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт».

Отметим, что из-за произошедшего в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов временно ограничивались полёты. По данным онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания», около 40 рейсов было задержано и два отменено в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. На момент публикации авиагавани работают в штатном режиме.

Предыдущие атаки украинских беспилотников

Накануне киевский режим также неоднократно пытался атаковать объекты на территории РФ.

В частности, украинскими террористами была совершена атака на инфраструктурный объект — Клинцовскую ТЭЦ. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, беспилотник был подавлен силами РЭБ, пострадавших и разрушений нет.

При этом ещё один украинский БПЛА упал в Выгоничском районе. Между тем в результате обстрелов ВСУ села Зерново Суземского района и посёлка Белая Берёзка Трубчевского района одна женщина получила лёгкое ранение, повреждены жилой дом и административное здание.

Кроме того, вечером 4 сентября сотрудники пограничного управления ФСБ России совместно с подразделениями Минобороны пресекли в Севском районе попытку проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы. По словам Богомаза, на месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.

В начале дня дежурными средствами ПВО над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области были уничтожены в воздухе украинские беспилотные летательные аппараты.

Тему атак со стороны киевского режима на гражданские объекты накануне также поднял Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Глава государства, в частности, указал, что газопроповоды, идущие из России в Турцию, подвергаются постоянным нападениям со стороны украинских войск.

«Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток» и на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов», — пояснил президент РФ.