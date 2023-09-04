Богомаз: Украина попыталась атаковать беспилотником Клинцовскую ТЭЦ
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Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект Клинцовская ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет». — сказал он.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Глава области также сообщил, что ещё одна атака ВСУ была совершена на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле.