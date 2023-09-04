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Богомаз: Украина попыталась атаковать беспилотником Клинцовскую ТЭЦ

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Украинские военные попытались атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области с помощью беспилотника, дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы.
Богомаз: Украина попыталась атаковать беспилотником Клинцовскую ТЭЦ
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект Клинцовская ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет». — сказал он.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Глава области также сообщил, что ещё одна атака ВСУ была совершена на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле.

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