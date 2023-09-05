Шапша: жертв и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Калужской области нет
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что жертв и разрушений в результате уничтожения БПЛА над регионом нет.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что беспилотник был сбит на территории Медынского района.
Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью.
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