Шапша: жертв и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Калужской области нет

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что жертв и разрушений в результате уничтожения БПЛА над регионом нет.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. Отмечается, что беспилотник был сбит на территории Медынского района. Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью.