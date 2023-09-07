В центре Ростова-на-Дону в 20 домах пропало электричество после падения БПЛА
- РИА Новости
«В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на улице Пушкинской в настоящее время без света остаются 20 домов», — уточнил он в своём Telegram-канале.
Аварийные службы приступят к работам по восстановлению электричества после окончания проведения следственных мероприятий.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над Ростовом-на-Дону средствами ПВО был сбит беспилотник.
Позже стало известно, что в результате падения БПЛА в городе пострадал один человек.