Узнать больше

В центре Ростова-на-Дону в 20 домах пропало электричество после падения БПЛА

Короткая ссылка
В 20 домах в центре Ростова-на-Дону отсутствует электричество после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.
В центре Ростова-на-Дону в 20 домах пропало электричество после падения БПЛА
  • РИА Новости

«В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на улице Пушкинской в настоящее время без света остаются 20 домов», — уточнил он в своём Telegram-канале.

Аварийные службы приступят к работам по восстановлению электричества после окончания проведения следственных мероприятий.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над Ростовом-на-Дону средствами ПВО был сбит беспилотник.

Позже стало известно, что в результате падения БПЛА в городе пострадал один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить