В центре Ростова-на-Дону в 20 домах пропало электричество после падения БПЛА

В 20 домах в центре Ростова-на-Дону отсутствует электричество после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на улице Пушкинской в настоящее время без света остаются 20 домов», — уточнил он в своём Telegram-канале.

Аварийные службы приступят к работам по восстановлению электричества после окончания проведения следственных мероприятий.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над Ростовом-на-Дону средствами ПВО был сбит беспилотник.

Позже стало известно, что в результате падения БПЛА в городе пострадал один человек.