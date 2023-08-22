«Приступили к процедуре опознания»: в СК заявили об обнаружении тел всех участников подземной экскурсии в Москве

Тела всех восьми участников подземной экскурсии в Москве обнаружены, заявили в столичном главке Следственного комитета. По данным следователей, 20 августа один из гидов незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки, в результате которой погибли все её участники. В СК подчеркнули, что организаторы экскурсии настаивали на безопасности мероприятия, однако сам факт проникновения в подземные сооружения был незаконным.

В Следственном комитете подтвердили обнаружение тел всех участников нелегальной экскурсии по подземным сооружениям Москвы.

«Следователи приступили к процедуре опознания», — говорится в сообщении столичного главка СК.

По данным следователей, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В это время в столице начался ливень, уровень воды в подземных трубах резко поднялся. В результате погибли все участники экскурсии и сам гид.

Как подчеркнули в СК, организаторы экскурсии уверяли клиентов в безопасности услуги, однако проникновение в подземные сооружения было незаконным — в них могут находиться исключительно сотрудники специальных служб города.

Первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления СК РФ по Москве расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Как отметили в ведомстве, наказание по этой статье предусматривает для виновных до десяти лет лишения свободы.

«По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, обследован коллектор реки Неглинки, допрошены свидетели, истребована и изучается документация, назначен ряд экспертиз, проводятся иные следственные действия и оперативные мероприятия», — заявили в СК.

Наряду с этим задержаны два фигуранта дела. Как следует из сообщения Следственного комитета, 21 августа в Санкт-Петербурге прошли обыски и было установлено местонахождение гендиректора ООО «Спутник», осуществлявшего продажу и предоставление указанной услуги, — Александра Кима. Позже его доставят в ГСУ СК России по Москве для проведения следственных действий.

Наряду с этим задержан один из организаторов экскурсии, Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ещё один фигурант уголовного дела, генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский, находится в розыске. По данным следствия, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты.

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Один из столичных диггеров, Даниил Давыдов, заявил РИА Новости, что гид погибшей в Москве группы диггером не был.

«Он не диггер, он просто работал на экскурсиях. Он не очень давно под землёй, он не очень любил это дело, его там ничего не интересовало. Он просто проводил экскурсии и зарабатывал», — приводит его слова агентство.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что участники экскурсии могли начать спуск через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. «Выйти они планировали на Трубной площади, но не успели», — цитирует собеседника ТАСС.

По данным источника агентства, впоследствии к коллектору, где нашли погибших, пригнали спецтехнику, чтобы закрыть доступ к объекту.

На фоне ситуации с погибшими участниками экскурсионной группы в Госдуме РФ призвали создать реестр имеющих право на проведение опасных экскурсий юрлиц. С соответствующим предложением к министру экономического развития Максиму Решетникову обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Парламентарий также предложила рассмотреть возможность повышения требований к квалификации гидов, задействованных в проведении экскурсий, связанных с высоким риском для жизни и здоровья.