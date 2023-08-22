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СК предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы

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Следственный комитет предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу.
СК предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает СК России в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, 22 августа в Санкт-Петербурге были проведены обыски и установлено местонахождение Александра Кима — генерального директора ООО «Спутник», осуществлявшего продажу экскурсии по коллекторам. В ближайшее время его доставят в Москву для проведения следственных действий.

«Кроме того, в ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии — Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершённом преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в заявлении.

Ранее Главное следственное управление СК по Москве сообщило, что обнаружены тела всех погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.

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