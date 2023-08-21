Нашли тела трёх подростков: несколько человек пропали во время экскурсии по речным коллекторам в Москве

Трое подростков погибли в Москве в речном коллекторе, куда они спустились с диггером, выяснил RT. Ещё как минимум двух взрослых ищут спасатели. По предварительным данным, 20 августа группа туристов спустилась на экскурсию в речные коллекторы. Спустя час в столице начался ливень, а уровень воды в трубах резко поднялся. По предварительной информации, участники экскурсии не успели выбраться из коллектора и их смыло водой. Диггер, который вёл группу, тоже не выходит на связь со вчерашнего дня.

По меньшей мере пять человек, включая нескольких подростков, пропали в Москве во время подземной экскурсии по речным коллекторам. Группа спустилась в столичные коллекторы 20 августа. Спустя час после этого в городе начались сильные дожди, а участники экскурсии перестали выходить на связь.

По данным синоптиков, в этот день в Москве выпало больше половины месячной нормы осадков. Уровень воды в коллекторах резко поднялся. Людей, которые находились в трубах, могло смыть потоками воды.

21 августа тела трёх подростков обнаружили в разных частях Москвы-реки. Ещё двух взрослых, в том числе диггера-экскурсовода, ищут оперативные службы.

Кроме того, следователи устанавливают точное количество людей, которые спустились в подземные коллекторы. СМИ сообщают, что на экскурсию записались больше 20 человек. Однако пока неизвестно, сколько именно туристов спустились в коллектор, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.

Трое подростков и сотрудник IT-компании

Как выяснил RT, одним из пропавших участников экскурсии был 47-летний Дмитрий Маркушкин, руководитель пресс-службы крупной IT-компании «Ланит», где он работал больше десяти лет. Пока представители фирмы не комментируют информацию о гибели или пропаже своего сотрудника.

Судя по соцсетям, Маркушкин увлекался активными видами отдыха, в том числе сплавами по рекам. Этим летом он вместе с семьёй отдыхал на Камчатке, где поднимался на вулканы, а также ходил по рекам на надувных лодках.

Вместе с Дмитрием путешествовала и его 16-летняя дочь. По предварительным данным, 20 августа девушка с отцом отправилась на экскурсию по подземной Москве. СМИ сообщают, что в группе также были 18-летний племянник Маркушкина и его 15-летняя девушка.

18-летний парень на своей странице в соцсетях публиковал фотографии с крыш заброшенных строений и погружений с аквалангом.

Дмитрий Маркушкин отправился на экскурсию с несовершеннолетней дочерью.

© Соцсети

По неофициальной информации, диггером, который проводил экскурсию, был 31-летний Константин Филиппов. Мужчина водит экскурсии по подземным коммуникациям больше трёх лет.

СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Не водить экскурсий во время дождя»

Известный московской диггер Даниил Давыдов рассказал RT, что лично знаком с организатором экскурсии, в которой участвовали погибшие. По его данным, в группе были пять-шесть человек, включая проводника. Как отметил Давыдов, в столичных коллекторах обычный уровень воды невысокий — по щиколотку взрослому человеку, но во время дождей эти трубы могут заполняться полностью.

«Я не знаю, почему было нарушено главное правило — не водить экскурсий во время дождя. Как не знаю и то, выжил ли сам диггер — сейчас с ним никто не может связаться. Также вопрос и по тому, почему там оказались несовершеннолетние. Обычно диггеры не проводят экскурсии для лиц младше 18 лет», — отметил Давыдов.

При этом, чтобы забронировать место на экскурсию по подземным коллекторам, в которые заключены столичные реки, достаточно зайти на специальный агрегатор и выбрать того диггера, который вам понравится. Уже после оплаты услуги можно будет напрямую обсудить условия с организатором.

Как выяснил RT, стоимость прогулки по московским коллекторам составляет в среднем 4—5 тыс. рублей с человека. При этом организаторам не требуется никаких разрешений, а у диггеров не существует аккредитаций или официальных документов, подтверждающих их знания и опыт.

По данным RT, экскурсия, на которую отправились Маркушкин с подростками, стоила 9 тыс. рублей с человека. За эти деньги обещают показать «необычную Москву». Перед экскурсией участникам выдают сапоги от ОЗК (общевойсковой защитный комплект) и фонарик. При этом организаторы заранее предупреждают, что в случае дождя экскурсия отменяется.

Между тем водолазы продолжают поиски пропавших. Операция осложняется тем, что часть коммуникаций выходит на режимные объекты, кроме того, спасатели точно не знают, куда именно могло смыть тела потоками воды. Сейчас водолазы проверяют решётки коллекторов.

АГН «Москва»

Бывший московский диггер Никита Романов говорит, что у группы туристов, которые пропали на экскурсии по столичным коллекторам во время ливня, почти не было шансов спастись.

«После отдалённого гула в коллекторе идёт первая волна воды — небольшая. После этого у тебя есть максимум минута, чтобы найти какую-то лестницу, зацепиться за неё и попытаться подняться к люку, прежде чем тебя снесёт потоком воды», — рассказывает собеседник RT, который раньше и сам ходил по подземной Москве, а теперь администрирует сообщество в соцсетях для увлечённых диггерством.

Романов отмечает, что любые частные экскурсии по коллекторам незаконны и подпадают под административную статью «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» (ст. 20.17 КоАП). Минимальный штраф по ней составляет 3 тыс. рублей.

«То есть если группу на выходе из коллектора задержат, то всех могут оштрафовать, но на практике этого чаще всего удаётся избежать, никого не ловят. В большинстве случаев на таких экскурсиях не соблюдается техника безопасности. Но даже если у этой группы были фонари, хорошая нескользящая обувь и они заранее сказали, куда идут, им бы это не помогло. Во время ливней коллектор наполняется водой за несколько минут, этого недостаточно, чтобы дойти до выхода», — подытоживает собеседник.