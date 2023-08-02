«Много времени было потеряно»: избитый в Челябинской области участник СВО умер, не приходя в сознание

Участник СВО Антон Чашкин, впавший в кому после нападения в Челябинской области, скончался 2 августа в больнице, не приходя в сознание. Об этом RT сообщила вдова бойца Юлия. Поиски ударившего Чашкина мужчины продолжаются. Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что это преступление может быть переквалифицировано на более тяжкое.

Ветеран специальной военной операции Антон Чашкин скончался 2 августа в челябинской больнице, рассказала RT его вдова Юлия: «Сегодня утром мне позвонили из морга и сообщили, что муж умер. Завтра с утра поеду к нему». Чашкин пробыл в зоне СВО десять месяцев и недавно приехал с передовой в отпуск, чтобы повидать свою семью. По словам родных Антона, он планировал побыть дома недолго — перевести дух и снова поехать за ленточку.

Ночью 22 июля в баре «Кайф», расположенном на Советской улице в Юрюзани (Челябинская область), произошёл конфликт между Антоном Чашкиным и 24-летним мужчиной. Согласно попавшей позже в сеть ориентировке, его зовут Ашурмахмад Кароматулло. Очевидцы конфликта говорили, что он выходец из Таджикистана. Источник RT в правоохранительных органах Челябинской области сообщил, что Кароматулло — мигрант, однако не уточнил, гражданином какого именно государства он является.

По словам очевидцев инцидента, Кароматулло первым начал конфликт. Причиной якобы послужил тот факт, что Чашкин участвовал в СВО, за что Кароматулло назвал его агрессором. Как рассказывали свидетели, Антон попытался мирно разрешить спор и предложил молодому человеку поговорить на улице. Но когда мужчины вышли из бара, Кароматулло исподтишка ударил Чашкина — Антон упал на асфальт и получил серьёзную черепно-мозговую травму. Об этом RT говорила бабушка пострадавшего Зинаида Андреевна.

Юлия Чашкина добавила, что после этого её муж больше не вставал, а напавший на него мужчина сразу же скрылся. По её словам, Кароматулло не первый раз задирает посетителей бара и дело не раз доходило до драки. Однако сотрудники бара рассказали в беседе с RT, что он действительно несколько раз появлялся в заведении в компании трёх-четырёх человек (видимо, тоже работавших на стройке), но о конфликтных ситуациях с его участием они не слышали.

Потерявшего сознание Антона Чашкина на скорой отвезли в местную больницу, однако там Юлии заявили, что госпитализировать его не будут. «Ему померили давление и выгнали нас из приёмного покоя: мол, он выпивший, придёт в себя — приезжайте. Заявили: «Это он у вас просто спит». Мы его так же, без сознания, погрузили в свою машину и повезли домой», — вспоминает она.

Наутро состояние Антона не изменилось. Он по-прежнему оставался без сознания: не реагировал на слова и прикосновения жены, открывал глаза и сразу же закрывал их. Когда родственники повторно привезли участника СВО в больницу, его немедленно госпитализировали. Врачи диагностировали гематомы головного мозга и перелом костей черепа. Чашкину сделали операцию и ввели его в медикаментозную кому. Через пять дней его на вертолёте перевезли в больницу в Челябинск. «Антону планировали сделать повторную КТ и выводить из комы», — сказала Юлия Чашкина. Однако боец скончался на больничной койке, не приходя в сознание.

Вдова Антона Чашкина собирается привлечь к ответственности больницу в Юрюзани за несвоевременное оказание медицинской помощи. «Я намерена засудить нашу больницу за то, что вовремя не оказали необходимую помощь моему мужу. Было очень много потеряно времени», — сказала она.

По факту нападения на Антона было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

26 июля пресс-служба СК РФ сообщила, что по данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил RT источник в силовых структурах Челябинской области, завтра будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.

«Сейчас дело находится также на контроле в прокуратуре. 3 августа будет вскрытие, — пояснил собеседник RT. — Криминалисты должны выяснить причинно-следственную связь — от чего он умер: от травм, полученных вследствие нападения мигранта, или там другая причина».

Юлия Чашкина сообщила, что хоронить Антона будут в его родном городе — в Юрюзани. Она надеется на справедливое расследование и привлечение всех виновных к ответственности. «Сотрудники МВД занимаются поиском преступника. Как мне сказали, он успел покинуть страну и сейчас находится в международном розыске», — добавила женщина.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области RT сообщили, что ведутся все необходимые работы по поиску подозреваемого: «Организованы разыскные мероприятия, всё направлено на то, чтобы найти и задержать подозреваемое лицо».