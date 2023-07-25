«Не приходил в сознание»: в Челябинской области участник СВО впал в кому после нападения

В Челябинской области объявили в розыск подозреваемого в избиении участника СВО Антона Чашкина, приехавшего в отпуск с передовой. По словам очевидцев, нападавшему не понравилось, что Антон участвовал в спецоперации. Он назвал его агрессором, а затем ударил. Злоумышленника разыскивает полиция, по некоторым данным, он мог уехать из страны после того, как был объявлен в розыск. По информации СМИ, преступление совершил мигрант из Таджикистана. Пострадавший участник СВО сейчас находится в искусственной коме, он был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

Полиция Челябинской области объявила в розыск мужчину, подозреваемого в избиении приехавшего в отпуск участника СВО. Пострадавший Антон Чашкин сейчас в коме, он получил тяжёлую черепно-мозговую травму и перенёс операцию.

По факту нападения на участника СВО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), сообщили RT в МВД по Челябинской области.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий: опрашиваются свидетели, очевидцы, принимаются меры по установлению всех деталей противоправного деяния и розыску подозреваемого лица», — добавили в ведомстве.

В попавшей в сеть ориентировке на предполагаемого злоумышленника сказано, что подозреваемый — 24-летний Ашурмахмад Кароматулло. По словам очевидцев трагедии, напавший на участника СВО мужчина родом из Таджикистана — впрочем, судя по ориентировке, где он обозначен как «гражданин», у него могло быть российское гражданство.

Инцидент произошёл в ночь на 22 июля в баре «Кайф», расположенном на Советской улице в Юрюзани. По данным очевидцев, 24-летнему выходцу из Таджикистана не понравилось, что Антон Чашкин участвовал в СВО: Кароматулло якобы назвал ветерана агрессором и провоцировал на конфликт. Антон предложил молодому человеку поговорить на улице, но тот, по словам родственницы пострадавшего, исподтишка ударил его.

«Он (нападавший. — RT) сбил его с ног, Антон упал прямо головой на асфальт, — рассказала RT бабушка участника СВО Зинаида Андреевна. — Он дождался, пока внук отвернулся или что-то ещё, чтобы тот ему сдачи дать не мог, и исподтишка ударил».

По словам супруги Антона Чашкина Юлии, в результате удара её муж упал, ударился головой об асфальт и больше не вставал. Увидев это, нападавший немедленно скрылся.

«Тот мужчина, с которым они повздорили, — какой-то нерусский, из мигрантов-гастарбайтеров, вроде бы он из Таджикистана. До этого мы его никогда не видели. Говорят, этот человек уже не первый раз приходит в бар, бьёт там людей и убегает. И сейчас он увидел, что Антон упал, и сразу же скрылся», — сообщила RT супруга Антона.

Сотрудник бара, где произошёл инцидент, рассказал RT, что не слышал о прежних нападениях со стороны разыскиваемого гражданина, но отметил, что подозреваемый мог уехать из страны после того, как его объявили в розыск.

«Не могу утверждать, но вполне возможно, что он мог уехать в Таджикистан. Вообще, в лицо я его видел — городок-то маленький. Он тут ходил, их обычно было человека по три-четыре, мигрантов. Подрабатывали на стройках», — добавил собеседник RT.

Отправили домой

Жена пострадавшего в Юрюзани участника СВО рассказала, что, несмотря на тяжёлое состояние супруга, его сперва отказались положить в больницу. Мужчину на скорой доставили в приёмный покой, где измерили давление и отправили домой, заявив родственникам, что Антон «просто спит».

«Когда после произошедшего его доставили на скорой в приёмный покой, нас оттуда выгнали: мол, он выпивши, проспится — приезжайте. Нам заявили, что «это он у вас просто спит». Они его даже не забрали, даже не привели в чувство, — негодует Юлия. — Мы его так же, без сознания, погрузили в свою машину и повезли домой».

Утром Антон не проснулся. По словам жены, он ни на что не реагировал, открывал глаза и сразу же вновь закрывал их. Когда родственники снова привезли Антона в больницу, его немедленно госпитализировали. Мужчине диагностировали гематомы головного мозга и перелом костей черепа, после чего ему сделали операцию и ввели в искусственную кому.

Жена участника СВО возмущена действиями медиков, изначально отказавшихся госпитализировать мужчину в тяжёлом состоянии.

«То, что наша больница так поступила, — это просто ужасно. Они даже полицию в тот же момент не вызвали. А сейчас врачи не знают, что им делать с Антоном: ему удалили одну гематому, но осталось ещё две. С момента нападения он так и не приходил в сознание», — говорит собеседница RT.

По словам Юлии, сейчас по Антону принимают решение на уровне области: его будут либо транспортировать в Челябинск, либо пришлют оттуда врачей в больницу города Сатка, где лежит Чашкин.

У находящегося в коме участника СВО есть ребёнок, рассказала RT бабушка Зинаида Андреевна, а после отпуска он, вероятно, хотел вернуться на передовую.

«У него есть ребёнок, четыре года. Внук неделю как вернулся с СВО в отпуск, пробыл на передовой десять месяцев после десяти месяцев там. Потом, наверное, планировал обратно ехать, а как же. Это ведь дело — не шутки», — заключила бабушка Антона Чашкина.