Признался в преступлении: в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

В Красноярском крае задержан подозреваемый в жестоком убийстве 16-летней девушки. Как сообщают СМИ, им оказался 34-летний мужчина, который неделю назад освободился из колонии, где отбывал срок за изнасилование. 22 июля школьница Полина Ж. вышла из дома на встречу с подругой, но вскоре пропала. Её тело со следами насилия обнаружили спустя два дня. По данным Следственного комитета, на месте преступления нашли биологический материал, который совпал с образцом задержанного. Мужчина уже признался в преступлении.

34-летний житель Красноярского края, подозреваемый в убийстве 16-летней девочки, признал вину в преступлении. Предполагаемого убийцу задержали после того, как биологический материал, найденный на теле девушки, совпал с его биологическим образцом, который содержался в федеральной базе данных геномной информации. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

16-летняя жительница Дивногорска Полина Ж. пропала 22 июля. По данным следствия, в тот день около 16 часов школьница вышла из дома и сказала отцу, что идёт на встречу с подругой: девушки, как сообщили в СК, собирались прогуляться по набережной. Родителям Полина пообещала, что будет дома не позже 22 часов.

Вскоре после выхода из дома школьница позвонила подруге и сказала, что у неё разрядился сотовый телефон и скоро он может отключиться. На встречу с подругой девушка так и не пришла, а вечером не вернулась домой, её абонентский номер был недоступен.

Полину искала не только полиция, но и общественная организация по розыску пропавших детей.

Один из волонтёров рассказал RT, что в поисках всё время участвовали родители Полины, а также 25 местных жителей, которые лично знали девушку. Они присоединились к операции добровольно.

Тело девочки обнаружили 24 июля, около 19:30 в лесополосе, в 30 метрах от трассы Р-257 Енисей. Эта автодорога проходит через весь Дивногорск: за ней находятся железнодорожные пути, а затем набережная, куда и направлялась Полина.

Судя по всему, девушка шла на встречу с подругой по виадуку, который проходит над железнодорожными путями, когда её настиг преступник и затащил в лес.

По данным источников RT, тело убитой было обнажено, а одежда лежала рядом. Девочку обнаружили добровольцы поискового движения. Заметив тело, они не стали подходить близко, а сообщили правоохранителям.

По предварительной информации, преступник надругался над девушкой, а затем нанёс колото-резаные раны в область шеи. Нож был обнаружен недалеко от места преступления.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Отбывал сроки за убийство и изнасилование

25 июля стало известно, что подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался 34-летний житель Дивногорска.

«Его задержали полицейские дома у знакомой, где он, видимо, и проживал. В результате молекулярно-генетической экспертизы установлено совпадение биологического образца, имеющегося в федеральной базе данных геномной информации, с биологическим материалом, полученным при осмотре места происшествия на теле девушки. Под давлением улик он признался в преступлении», — сообщили в региональном управлении СКР.

Ведомство опубликовало кадры с допроса подозреваемого. На видео мужчина говорит, что «задержан за убийство девушки», а преступление совершил один. Кроме того, он заявил, что признаёт вину в убийстве школьницы.

По данным СМИ, подозреваемый — уроженец деревни Линёво Шарыповского района Красноярского края.

Источник RT, близкий к следствию, сообщает, что задержанный — злостный рецидивист. После своего первого приговора он ни разу не провёл на свободе больше 10 дней. Свой первый срок он получил, когда ему было 18 лет: в 2007 году его приговорили к шести годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство.

По данным краевой прокуратуры, мужчина освободился из колонии в 2014 году, но уже через несколько дней его задержали за изнасилование молодой девушки, тоже жительницы Дивногорска. Его вновь приговорили к тюремному заключению. Он освободился неделю назад.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина мог быть причастен к ещё одному резонансному убийству в Дивногорске. В январе 2021 года недалеко от ж\д путей было обнаружено тело женщины, которая работала официанткой в местном ресторане. Убийца несколько раз ударил её по голове, найти преступника не удалось.

Хотя тело было обнаружено недалеко от места убийства Полины, задержанный не мог совершить это преступление, поскольку в это время отбывал срок за предыдущее преступление.

Прощание с 16-летней Полиной пройдёт в Дивногорске 27 июля. СМИ сообщают, что девочка росла в благополучной семье, её отец служит полицейским, а мать работает в суде. В сентябре Полина должна была пойти в 10 класс.

Друзья и знакомые девушки говорят, что она была очень отзывчивым и дружелюбным человеком. Увлекалась музыкой.

«Полина очень открытая и понимающая была, всегда помогала делом и словом. Как-то раз мы с ней шли после школы домой: я поделилась своей проблемой, она меня выслушала и объяснила, почему так вышло, — рассказала RT одноклассница девушки. — Полина любила рисовать, петь и играть на гитаре. В школе она была очень яркой, активной: с ней обычно было весело».