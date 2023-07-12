Заключить под стражу: пермская полиция задержала обвиняемого в избиении дрессировщика Большого Московского цирка

Обвиняемый в жестоком избиении дрессировщика Большого Московского цирка Игоря Корчагина задержан. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По некоторым данным, мужчину задержали в Киргизии, куда он якобы бежал после потасовки между сотрудниками ЧОПа и постояльцами циркового общежития в Перми в ночь на 3 июля. В результате инцидента Корчагин получил тяжёлые черепно-мозговые травмы и впал в кому.

Пермская полиция задержала обвиняемого в жестоком избиении дрессировщика Большого Московского цирка Игоря Корчагина, который впал в кому после потасовки с сотрудниками ЧОПа в Доме артистов цирка «Спутник» в ночь на 3 июля. Задержанного обвиняют по ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. О задержании сообщили RT в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Благодаря грамотным действиям оперативников обвиняемый 2003 года рождения был задержан и водворён в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что фигуранту заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На кадрах допроса, опубликованных на официальном сайте регионального ГУ МВД, обвиняемый заявил, что не знает, за что задержан, и отказался как-либо комментировать ситуацию.

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В свою очередь, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своём Telegram-канале отметил, что обвиняемого якобы задержали в Киргизии. По некоторым данным, после инцидента с артистами цирка предполагаемый злоумышленник уехал сперва в Екатеринбург, а затем покинул страну и был объявлен в международный розыск.

Напомним, в ночь на 3 июля в общежитии для артистов цирка в Перми произошла потасовка, в которой серьёзно пострадал дрессировщик верблюдов Большого Московского цирка Игорь Корчагин. Поздно вечером в общежитие вызвали сотрудников ЧОПов, затем между постояльцами и прибывшими на место сотрудниками охранных предприятий, предположительно, возник конфликт.

«Около 23:00 прибывшая в гостиницу Пермского цирка группа быстрого реагирования устроила настоящую бандитскую разборку с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов», — писал Эдгард Запашный в своём Telegram-канале.

«Состояние здоровья улучшается»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, взявший расследование инцидента под личный контроль, посетил Пермский государственный цирк для обсуждения ситуации. В ходе встречи и стало известно, что избивший Корчагина злоумышленник, вероятно, покинул страну. Кроме того, по итогам встречи к цирковому общежитию была приставлена дополнительная охрана.

По данным RT, в ночь на 3 июля в пермское общежитие для цирковых артистов приезжали сотрудники пермских охранных предприятий «Ягуар» и «Цербер», а также ЧОПа «Опора», обслуживающего здание по контракту. После инцидента во все три охранных предприятия приходила полиция. Работал ли в каком-либо из них человек, задержанный по обвинению в избиении Корчагина, не уточняется.

Ранее в беседе с RT директор ЧОПа «Ягуар» Эдуард Перевозчиков утверждал, что изначально агрессию по отношению к охранникам проявили сами постояльцы общежития. Они якобы напали на двух прибывших сотрудников ЧОПа «Опора» и загнали их в подвал, после чего те вызвали подкрепление.

Похожую версию озвучивал и представитель «Опоры» Андрей Шаньшеров. По его словам, после нападения постояльцев общежития его сотрудникам пришлось обратиться в медицинские учреждения, где зафиксировали полученные ими телесные повреждения. Шаньшеров также утверждал, что дрессировщик Корчагин якобы получил травмы не от охранников, а от самих постояльцев в ходе драки.

В «Цербере» заверили RT, что их сотрудники совместно с представителями ЧОП «Ягуар» прибыли на место уже после массовой потасовки, поэтому вскоре покинули общежитие.

Дрессировщик Игорь Корчагин, приехавший в Пермь на гастроли, был экстренно госпитализирован с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами, после инцидента в общежитии мужчина впал в кому.

«Диагноз: ушиб головного мозга тяжёлой степени. Плоскостные субдуральные гематомы с обеих сторон. Перелом основания черепа слева. Перелом затылочной кости. Отёк головного мозга. Кома», — перечислял травмы дрессировщика Эдгард Запашный в своём Telegram-канале.

По словам друга Игоря Корчагина Леонида Ольховикова, сейчас состояние Корчагина понемногу улучшается, однако подробнее рассказать о его здоровье собеседник RT не смог.