«Он неконфликтный — спокойный, добрый»: в Перми дрессировщик цирка впал в кому после визита сотрудников ЧОПа

В Перми в ночь на 3 июля произошёл инцидент с участием артистов Большого Московского цирка и сотрудников местных частных охранных предприятий. Из общежития Росгосцирка в один из местных ЧОПов поступил сигнал тревоги. По словам гендиректора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, после прибытия на место охранников завязалась потасовка, в результате которой дрессировщик Игорь Корчагин был жестоко избит и впал в кому. Однако представители ЧОПов опровергают свою причастность к нападению. Возбуждено уголовное дело.

В Перми ищут сотрудника частного охранного предприятия, который, предположительно, нанёс тяжёлые травмы дрессировщику Большого Московского цирка Игорю Корчагину. Инцидент произошёл в ночь на 3 июля в общежитии Росгосцирка — туда вызвали сотрудников ЧОПа, которые, по словам гендиректора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, напали на артистов.

«В общежитие по неизвестной причине были вызваны сотрудники ЧОПа, и около 23:00 прибывшая в гостиницу Пермского цирка группа быстрого реагирования устроила настоящую бандитскую разборку с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов», — написал Запашный в своём Telegram-канале.

После инцидента дрессировщик Игорь Корчагин, получивший тяжёлые травмы, был экстренно госпитализирован. Сейчас мужчина в коме. При поступлении в медучреждение у него были диагностированы ушиб головного мозга тяжёлой степени, гематомы, перелом основания черепа и затылочной кости, а также отёк головного мозга.

Эдгард Запашный связался с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным — тот заверил, что держит ситуацию на личном контроле. Компания «Росгосцирк» также направила в Пермь делегацию «для дальнейших разбирательств и оказания всесторонней помощи пострадавшему».

В ГУВД по Пермскому краю сообщили RT, что по факту произошедшего в Доме артистов цирка «Спутник» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас полиция разыскивает причастного к совершению преступления.

В соцсети попали видео, на которых очевидцы запечатлели сотрудников ЧОПов «Ягуар» и «Цербер», находившихся в общежитии Росгосцирка в ночь на 3 июля. Один из них, по предварительным данным, и нанёс травмы Игорю Корчагину. Сейчас чоповца ищет полиция.

Общежитие по контракту обслуживает ЧОП «Опора». Как удалось выяснить RT, в ночь инцидента в Доме артистов цирка «Спутник» туда также приезжали сотрудники ЧОПов «Цербер» и «Ягуар». В компаниях RT сообщили, что к ним уже приходила полиция для взятия объяснений.

«Прошёл сигнал о массовой драке»

Как рассказал RT представитель ЧОПа «Цербер» Вячеслав Южаков, сотрудники охранных предприятий зачастую ездят друг к другу на вызовы в качестве подкрепления — так случилось и в ночь на 3 июля. По его словам, ЧОП «Цербер» непричастен к избиению артистов.

«Два экипажа туда выезжали, просто прошёл сигнал о массовой драке. Наши группы туда подъехали. Кто ближе был, все собрались. Они (ЧОП «Опора». — RT) наши конкуренты, но объекты распределены между собой, и взаимопомощь на случай массовых конфликтов всё равно есть», — объяснил собеседник RT.

По его словам, прибывшие на место сотрудники увидели, что «массовой драки» нет, а имеет место «локальный конфликт». После этого представители «Цербера» покинули здание, утверждает Южаков.

«Локальные конфликты нас в данном случае не касаются. Соответственно, наши сотрудники покинули место — этим занималась уже та организация, которая это здание охраняет, к ним вопросы. Наша помощь не потребовалась. Полиция приходила, брала объяснения у сотрудников. Но к нам вопросов нет», — рассказал представитель ЧОПа «Цербер».

Частное охранное предприятие «Опора» выдвинуло свою версию произошедшего. Его представители рассказали порталу perm.kp.ru, что в ночь инцидента напали на самих чоповцев.

«Когда ребята приехали, на них было совершено нападение, и им приходилось даже бежать в подвал. Там началась массовая драка. Наши бойцы после этого инцидента вынуждены были обратиться в медицинское учреждение, и там зафиксировали полученные ими повреждения. Тот человек, который сейчас находится в коме, получил травмы не от сотрудников ГБР, а от самих постояльцев», — настаивает замдиректора группы охранных предприятий «Опора» Андрей Шаньшеров.

Директор ЧОПа «Ягуар» Эдуард Перевозчиков в беседе с RT отметил, что его группа прибыла на место происшествия уже после драки. Он также заверил, что агрессию проявляли сами постояльцы общежития.

«Освещение данного события идёт немного однобоко: мол, охранные предприятия объединились и по беспределу туда зашли и побили. Со слов моих ребят, какой-то коллектив в нетрезвом состоянии (более 10—15 человек) шумел. Администратор хостела вызвал группу предприятия, которое их охраняет», — рассказал свою версию директор ЧОПа «Ягуар».

«Группа «Опоры» туда и приехала в количестве двух человек. Товарищи дебоширы их побили, затолкали в какое-то подвальное помещение, причём, говорят, не голыми руками побили. Поэтому группа закрылась в каком-то помещении и вызвала в рамках поддержки ещё группы», — пояснил Перевозчиков.

Он добавил, что не оправдывает человека, нанёсшего серьёзные травмы Игорю Корчагину, и считает случившееся трагедией, но подчеркнул, что сам момент избиения на камеры не попал и нельзя утверждать, кто именно нанёс телесные повреждения артисту.

«На видео показана только часть драки, локальная. Не показано, кто когда приезжал, как вели себя участники драки, кто кого как провоцировал и прочее. Случилось печальное стечение обстоятельств — человека ударили, он упал, ударился головой. Это уже последствия тех событий, что произошли изначально», — отметил собеседник RT.

Артист Цирка Никулина Вениамин Игумнов, знакомый пострадавшего дрессировщика, в комментарии RT рассказал ещё одну версию произошедшего в Перми. По его словам, прибывшие на вызов сотрудники частных охранных предприятий перепутали этажи и пришли не к тем людям, на которых изначально поступила жалоба.

«Знаю, что был вызван наряд ЧОПа из-за нарушения закона о тишине и они перепутали — вместо четвёртого этажа пришли к Игорю на третий, а дальше не совсем понятно, что произошло, но в любом случае бить в висок дубинкой человека, не проявляющего агрессию, — перебор», — заявил Игумнов.

Друг Игоря Корчагина Леонид Ольховиков рассказал RT, что пострадавший артист никогда не был склонен к агрессии.

«Я Игоря знаю больше 30 лет. Он неконфликтный — очень спокойный, добрый, с хорошим чувством юмора», — подчеркнул Ольховиков.