«Отрицает причастность»: задержан подозреваемый в убийстве девушки в её иномарке в Самаре

В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве 34-летней жительницы Самары Екатерины К. По предварительным данным, злоумышленник перерезал девушке горло в её Toyota Land Cruiser, после чего выбросил жертву на дорогу и скрылся с места преступления на иномарке. Спасти Екатерину не удалось, она скончалась от кровопотери. У неё остался малолетний сын.

Самарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве местной жительницы Екатерины К. По предварительным данным, он зарезал девушку в её же машине и выбросил на дорогу, а затем скрылся с места преступления на иномарке жертвы.

Местные жители, ставшие очевидцами преступления, вызвали медиков и полицию. Однако, несмотря на усилия двух бригад скорой помощи, спасти жизнь Екатерине не удалось.

«В отдел полиции по Самарскому району поступило сообщение от очевидцев, что на улице Водников города Самары мужчина вытолкнул девушку из салона иномарки и скрылся. У девушки имелось ножевое ранение в области шеи, впоследствии потерпевшая скончалась», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту происшествия региональное управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сотрудники правоохранительных органов немедленно начали поиски злоумышленника и вскоре обнаружили чёрный Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший Екатерине, брошенным неподалёку от места преступления — во дворе на улице Самарская.

В течение нескольких часов полицейским удалось установить личность предполагаемого угонщика и задержать его. Машину подозреваемого остановили сотрудники дорожно-патрульной службы в Казани по ориентировке.

«Благодаря грамотно и своевременно проведённым следственным действиям удалось установить подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 21-летний мужчина, проживающий на территории другого субъекта РФ. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области на территории Республики Татарстан и доставлен в город Самару. В ближайшее время он будет допрошен в качестве подозреваемого», — говорится в официальном сообщении на сайте СУ СК по Самарской области.

Ведомство также опубликовало кадры с допроса задержанного. По данным СК, подозреваемый не признал своей вины, отрицал причастность к убийству Екатерины К.

По информации местных СМИ, задержанный, который получил гражданство РФ в 2022 году и проживает в Татарстане, познакомился с будущей жертвой на сайте по продаже автомобилей — Екатерина хотела продать свой Land Cruiser. Злоумышленник представился девушке как потенциальный покупатель и приехал в Самару, чтобы встретиться с автовладелицей.

Что известно о погибшей

Судя по соцсетям Екатерины, она родилась 31 марта 1989 года, а в 2012-м заочно окончила инженерно-экономический факультет Самарского государственного технического университета.

RT удалось связаться со знакомым Екатерины, Владимиром Макаровым. Он рассказал, что давно потерял связь с погибшей, но помнит её как добрую и красивую девушку.

«Я с ней дружил с 2007 по 2009 год, работали вместе в кафе. Мне очень жаль её. Давно не общались, лет пять назад списывались в ВК. Когда я с ней дружил, она жила с мамой и младшей сестрой», — вспоминает собеседник RT.

Другая знакомая Екатерины в разговоре с RT также положительно отозвалась о погибшей девушке. По её словам, восемь лет назад Катя вышла замуж и уехала из родного региона. От того брака девушка воспитывала семилетнего сына. Два года назад Екатерина похоронила свою мать — та скончалась во время пандемии коронавируса.

«Я с ней работала вместе лет десять назад. Она к нам после окончания института пришла. Светлый человечек! Сказать была — язык не поворачивается... Лет восемь назад последний раз связывалась с ней, когда она замуж вышла и уехала», — рассказала знакомая погибшей.

Бывшая невестка якутского миллиардера

По данным информационного портала Volga.News, после убийства в центре Самары сотрудники правоохранительных органов установили, что Екатерина К., предположительно, была невесткой известного в Якутии золотопромышленника и главы ГК «Янтарь» Александра Карася.

В 2020 году Карась и несколько его предполагаемых сообщников попали под суд за незаконную добычу золота в Якутии, сообщало издание «Коммерсантъ». Спустя некоторое время его также обвинили в организации преступного сообщества. В марте 2023 года рассмотрение дела начал Симоновский районный суд Москвы.

По версии следствия, с ноября 2018 года по август 2019 года обвиняемые и их соучастники похитили золото весом более 297 кг стоимостью свыше 979 млн рублей и серебро весом 3,6 кг стоимостью 136 тыс. рублей. Следователи полагают, что злоумышленники добывали драгметаллы на неразрешённых участках и сбывали их, скрывая от официального учёта.