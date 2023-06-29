«Мы боялись за него вступаться»: в Екатеринбурге опекун задержана по подозрению в убийстве приёмного сына

В Екатеринбурге преподавательница частной школы Вероника Наумова задержана по делу об убийстве своего приёмного ребёнка. 29 июня тело шестилетнего Далера нашли в гаражах недалеко от дома. Его искали несколько дней — о якобы пропаже мальчика заявила сама Наумова. В поисковой операции участвовали более 1,5 тыс. человек. Однако затем Наумова призналась правоохранительным органам, что ребёнка давно нет в живых, и рассказала, где спрятала тело. По предварительным данным, мальчик умер несколько месяцев назад. Родственник задержанной рассказал RT, что Наумова воспитывала шестерых детей и часто поднимала руку на подопечных, но умело скрывала всё от сотрудников опеки. Против них также возбуждено дело по статье «Халатность».

В Екатеринбурге нашли мёртвым шестилетнего Далера Б., поиски которого велись с 26 июня. Тело обнаружили на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе города. Опекун мальчика, 34-летняя преподавательница частной школы «Лукоморье» Вероника Наумова, знала, что его нет в живых. По данным СМИ, в ходе допроса она созналась в этом полиции и рассказала, где искать труп.

«По предварительным данным следствия, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад. Точная причина и давность его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебной экспертизы», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Наумова задержана по делу об убийстве малолетнего. По версии следствия, она скрывала гибель подопечного от органов опеки и полиции, а затем обратилась в правоохранительные органы с заявлением о якобы пропаже ребёнка. По её изначальной версии, утром 26 июня Далер самовольно ушёл из квартиры.

Поисковая операция и расследование

В поисках мальчика, продолжавшихся три дня, принимали участие свыше 1,5 тыс. человек, в том числе следователи, криминалисты, сотрудники МВД и МЧС, волонтёры «ЛизаАлерт» и жители Екатеринбурга. В рамках поисковых мероприятий были опрошены более 1,8 тыс. человек.

Сама Вероника Наумова также активно принимала участие в поисках и раздавала комментарии местным СМИ.

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В разговоре с порталом E1.ru опекун, например, заявляла, что у Далера якобы подозревали шизофрению и что у него был «воображаемый друг», который прежде уже подталкивал мальчика к необдуманным шагам. По её словам, полгода назад Далер начал убегать из дома — женщина убеждала журналистов, что ребёнок сбежал и на этот раз.

«Не ожидали, конечно, что он ещё раз даст дёру у нас, и всё равно надеялись, что нормально всё будет, а он побежал — не знаю точно, в какое время он сбежал», — рассказывала Наумова об уже умершем мальчике.

По данным местных СМИ, уже после признания опекун заявила полицейским, что Далер якобы погиб в результате несчастного случая в ванной, а она побоялась рассказывать о произошедшем из опасений, что у неё отберут остальных детей. Эту версию будет проверять следствие.

Кроме того, исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки, которые несколько месяцев не интересовались судьбой подопечного Вероники Наумовой.

«Факт гибели мальчика был скрыт опекуном от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не приняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна. Как полагает следствие, это позволило продолжительное время скрывать произошедшую смерть ребёнка», — сообщили в СК.

Побои и издевательства

Помимо погибшего мальчика, Вероника Наумова воспитывала ещё пятерых детей: троих родных и двоих приёмных. По информации СМИ, Далера она забрала из дома малютки, когда ему было два года.

© Фото из личного архива

Супруг Наумовой, Александр, сейчас находится в зоне СВО, в своих соцсетях Вероника Наумова публиковала снимки с проводов мужа и фото выданной ему медали «За отвагу».

RT удалось поговорить с племянником Александра Наумова, 20-летним Даниилом Егольниковым, который некоторое время жил под одной крышей с Вероникой и её детьми. Даниил утверждает, что Наумова регулярно поднимала руку на него и других детей и издевалась над ними, но старалась, чтобы об этом не узнали муж и опека. Сам Егольников сбежал от родственницы год назад.

«Мой дядя — военный-контрактник, почти всегда в командировках, так что он не видел, скорее всего, что дома творилось. При нём, когда он приезжал, Вероника над детьми старалась не изощряться. Я в опеку обращался, моя бабушка приезжала тоже, видела, как Далер в углу стоит. Вероника его заставляла приседать, когда не приседал — сразу получал. Он почти не играл, хотя игрушки в доме были. Мы боялись за него вступаться. А доказательств у меня не было, поэтому меня не слушали», — рассказывает собеседник RT.

Даниил также настаивает, что Вероника Наумова специально приписывала Далеру психические заболевания, хотя на самом деле мальчик был здоров.

«Не было у него никакого аутизма, расстройств, это она из него делала больного мальчика. Вероника его в холодной воде купала, и у него судороги были, моя бабушка помогала его отогревать», — рассказал Даниил.

По его словам, перед приходом проверяющих сотрудников из опеки Наумова одевала Далера в закрытую одежду, чтобы спрятать синяки на теле. Он утверждает, что Вероника была в опеке на хорошем счету.

«Однажды опека пришла, прямо на пороге бумаги подписала и ушла», — вспоминает Егольников.