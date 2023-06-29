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Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мёртвым

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Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик обнаружен мёртвым, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад, сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

«Ранним утром 29 июня в ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту безвестного исчезновения мальчика 2017 года рождения, было обнаружено его тело», — цитирует РИА Новости Надбитова.

Согласно данным следствия, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.

Отмечается, что факт смерти мальчика был скрыт опекуном от социальных работников.

Ранее следователи задержали приёмную мать шестилетнего мальчика, который пропал в Екатеринбурге трое суток назад.

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