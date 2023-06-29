В Екатеринбурге задержали приёмную мать пропавшего шестилетнего мальчика
Были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что к исчезновению ребёнка может быть причастна женщина, являющаяся его официальным опекуном.
«В этой связи возникла необходимость процессуального задержания указанной гражданки для обеспечения дальнейшего объективного расследования уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент с женщиной проводятся необходимые процессуальные действия.
Как сообщает URA.RU, на фоне исчезновения шестилетнего ребёнка из Екатеринбурга спасатели составили памятку, какие действия необходимо предпринять родным в поисках пропавшего.
Нужно обратиться в полицию с заявлением о пропаже, позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.
Также рекомендуется обзвонить родственников, друзей и знакомых пропавшего.
По данным следствия, шестилетний мальчик ушёл из дома утром в понедельник, 26 июня.