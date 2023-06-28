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На поиски пропавшего мальчика в Екатеринбурге приехала группа из Москвы

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Группа из Москвы приехала на поиски пропавшего шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.
На поиски пропавшего мальчика в Екатеринбурге приехала группа из Москвы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области.

«На утро 28 июня пропавший ребёнок ещё не найден... Сегодня к поискам присоединилась группа подготовленных поисковиков отряда «ЛизаАлерт» из Москвы и Московского региона», — сказала собеседница агентства.

Как уточняет URA.RU, на фоне исчезновения шестилетнего ребёнка из Екатеринбурга спасатели составили памятку о том, какие действия необходимо предпринять родным в поисках пропавшего.

Нужно обратиться в полицию с заявлением о пропаже, позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.

Обзвоните родственников, друзей и знакомых пропавшего. 

По данным следствия, шестилетний мальчик ушёл из дома утром в понедельник, 26 июня.

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