На поиски пропавшего мальчика в Екатеринбурге приехала группа из Москвы
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Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области.
«На утро 28 июня пропавший ребёнок ещё не найден... Сегодня к поискам присоединилась группа подготовленных поисковиков отряда «ЛизаАлерт» из Москвы и Московского региона», — сказала собеседница агентства.
Как уточняет URA.RU, на фоне исчезновения шестилетнего ребёнка из Екатеринбурга спасатели составили памятку о том, какие действия необходимо предпринять родным в поисках пропавшего.
Нужно обратиться в полицию с заявлением о пропаже, позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.
Обзвоните родственников, друзей и знакомых пропавшего.
По данным следствия, шестилетний мальчик ушёл из дома утром в понедельник, 26 июня.