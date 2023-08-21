Московский диггер высказался о ситуации с погибшими на экскурсии в коллекторе

Московский диггер Даниил Давыдов высказался в беседе с RT о ситуации с погибшими на экскурсии в коллекторе.

Как отметил Давыдов, который был лично знаком с организатором мероприятия, в группе, которая вчера была на экскурсии в московском коллекторе во время ливня, могло быть до пяти-шести человек. Стоимость такой экскурсии составляет 4—5 тыс. рублей с человека.

Он отметил, что главное правило любого диггера — никогда не вести экскурсии при прогнозе дождя, так как в коллекторах воды и так по щиколотку.

«Почему было нарушено главное правило, я не знаю. Как не знаю и то, выжил ли сам диггер, сейчас с ним никто не может связаться. Также вопрос и по тому, почему там оказались несовершеннолетние. Обычно диггеры не проводят экскурсии для лиц младше 18 лет», — заявил он.

По словам Даниила, разрешений на проведение таких экскурсий человеку не требуется.

Ранее СМИ сообщили, что пропавших на экскурсии по подземным коллекторам мужчину и девочку после сильного ливня нашли мёртвыми в Москве-реке. На данный момент идут поиски остальных пропавших.