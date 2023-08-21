ТАСС: в Москве погибли два диггера после ливня

Пропавших на экскурсии по подземным коллекторам мужчину и девочку после сильного ливня нашли мёртвыми в Москве-реке. На данный момент идут поиски остальных пропавших.

РИА Новости

«На связь никто не выходит, людей ищут», — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее стало известно, что в ходе проведения работ на канализационной насосной станции в посёлке Горный Саратовской области погибли трое мужчин.