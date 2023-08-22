Проводник туристической группы в московском коллекторе не был диггером
- РИА Новости
«Он не диггер, он просто работал на экскурсиях. Он не очень давно под землёй, он не очень любил это дело, его там ничего не интересовало, он просто проводил экскурсии и зарабатывал», — сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, у Филиппова было около трёх лет опыта проведения экскурсий под землёй.
По данным ТАСС, все восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки были обнаружены погибшими.