В ГД призвали создать реестр имеющих право на проведение опасных экскурсий юрлиц

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову (обращение есть в распоряжении RT) с просьбой рассмотреть возможность создания отдельного реестра юридических лиц, имеющих право на оказание экскурсионных услуг, сопряжённых с высоким риском для жизни и здоровья туристов.

Также парламентарий предложила рассмотреть возможность повышения требований к квалификации гидов, задействованных в проведении экскурсий, связанных с высоким риском для жизни и здоровья.

«В связи с вышеизложенным прошу вас, уважаемый Максим Геннадьевич, рассмотреть возможность создания специального реестр юридических лиц, имеющих право на оказание экскурсионных услуг, сопряжённых с высоким риском для жизни и здоровья туристов, и представить позицию Министерства экономического развития по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что следователи установили причастность трёх человек к организации незаконной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, в результате чего погибли люди.