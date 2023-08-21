Бывший диггер: у пропавших в коллекторе туристов было около минуты на спасение

У туристов, пропавших во время экскурсии по московским коллекторам, было около минуты, чтобы спастись от потоков воды, рассказал RT бывший московский диггер Никита Романов.

«После отдалённого гула в коллекторе идёт первая волна воды — небольшая. После этого у тебя есть максимум минута, чтобы найти какую-то лестницу, зацепиться за неё и попытаться подняться к люку», — отметил он.

Романов добавил, что любые частные экскурсии по коллекторам незаконны и подпадают под административную статью «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» с минимальным штрафом 3 тыс. рублей, но на практике чаще всего никого не ловят.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве найдены тела четырёх погибших, пропавших на экскурсии по подземным коллекторам. Официально эта информация не подтверждена.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасатели продолжают поиск людей.