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Бывший диггер: у пропавших в коллекторе туристов было около минуты на спасение

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У туристов, пропавших во время экскурсии по московским коллекторам, было около минуты, чтобы спастись от потоков воды, рассказал RT бывший московский диггер Никита Романов.
Бывший диггер: у пропавших в коллекторе туристов было около минуты на спасение
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Zapletin

«После отдалённого гула в коллекторе идёт первая волна воды — небольшая. После этого у тебя есть максимум минута, чтобы найти какую-то лестницу, зацепиться за неё и попытаться подняться к люку», — отметил он.

Романов добавил, что любые частные экскурсии по коллекторам незаконны и подпадают под административную статью «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» с минимальным штрафом 3 тыс. рублей, но на практике чаще всего никого не ловят.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве найдены тела четырёх погибших, пропавших на экскурсии по подземным коллекторам. Официально эта информация не подтверждена.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасатели продолжают поиск людей.

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