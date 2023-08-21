Собянин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в коллекторе Неглинки
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«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается», — сообщил Собянин.
Ранее стало известно, что пропавших на экскурсии по подземным коллекторам мужчину и девочку после сильного ливня нашли мёртвыми в Москве-реке.
Позже стало известно об обнаружении третьего погибшего.
Как писал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, тело четвёртого погибшего обнаружили в Москве-реке.