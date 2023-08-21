Собянин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в коллекторе Неглинки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасатели продолжают поиск людей, пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметил он.

«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается», — сообщил Собянин.

Ранее стало известно, что пропавших на экскурсии по подземным коллекторам мужчину и девочку после сильного ливня нашли мёртвыми в Москве-реке.

Позже стало известно об обнаружении третьего погибшего.

Как писал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, тело четвёртого погибшего обнаружили в Москве-реке.