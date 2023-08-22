«Известия»: задержан директор компании, устроившей экскурсию в коллекторы Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что ранее поступала информация о том, что сотрудники выносят офисную технику из помещений компании в Санкт-Петербурге.
Следователи установили причастность трёх человек к организации незаконной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, в результате которой погибли люди.
21 августа в Москве-реке нашли тело пятого диггера, погибшего в ходе экскурсии по подземным коллекторам столицы.