«Известия»: задержан директор компании, устроившей экскурсию в коллекторы Москвы

Правоохранительные органы задержали гендиректора компании «Спутник» Александра Кима. Данная фирма продала билеты на экскурсию по московским коллекторам, которая закончилась гибелью и пропажей людей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что ранее поступала информация о том, что сотрудники выносят офисную технику из помещений компании в Санкт-Петербурге.

Следователи установили причастность трёх человек к организации незаконной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, в результате которой погибли люди.

21 августа в Москве-реке нашли тело пятого диггера, погибшего в ходе экскурсии по подземным коллекторам столицы.