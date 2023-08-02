Езда вдвоём и в состоянии опьянения: в СФ определили новые составы правонарушений для пользователей электросамокатов

В Госдуму в ходе осенней сессии планируется внести законопроект, в котором будут определены новые составы правонарушений и меры наказания для пользователей велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин. В частности, предлагается введение штрафов за вождение в состоянии опьянения, езду вдвоём на одном СИМ и за превышение скорости. Опрошенные RT эксперты согласились с необходимостью более пристального регулирования сферы электросамокатов и других СИМ.

Осенью в Госдуму планируется внести законопроект, в котором будут определены новые составы правонарушений и меры наказания для пользователей велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.

По его словам, разработка документа ведётся совместно с Министерством транспорта РФ.

«С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), однако их соблюдение зачастую игнорируется. Одна из причин — отсутствие ответственности за нарушение норм ПДД новой категорией участников дорожного движения — лицами, управляющими СИМ», — заявил Шейкин в разговоре с РИА Новости.

Так, законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьёй «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения». Штраф составит 10 тыс. рублей, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Также штраф в размере 10 тыс. рублей предполагается за невыполнение лицом, использующим для передвижения велосипед, электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности, требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При этом оставление места ДТП приведёт к штрафу в размере 5 тыс. рублей.

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Также планируется наложение административного штрафа в размере 2 тыс. рублей за вождение электросамоката двумя и более лицами.

Аналогичный штраф предусматривается за движение по проезжей части дороги в нарушение ПДД и за неправильное пересечение проезжей части, а также за движение по тротуару, обочине или в пределах пешеходных зон, повлёкшее создание помех для движения пешеходов.

В 3 тыс. рублей обойдётся движение на СИМ, масса которого превышает 35 кг, по пешеходным зонам и тротуарам.

Документом вводятся наказания за превышение скорости при вождении велосипедов, электросамокатов и других СИМ.

За превышение установленной скорости на величину свыше 5, но не более 10 км/ч административный штраф составит 800 рублей; за превышение более чем на 10, но не более 15 км/ч — 3 тыс. рублей; за превышение более чем на 15, но не более 20 км/ч — 4 тыс. рублей; за превышение более чем на 20 км/ч — 5 тыс. рублей.

Вдобавок невыполнение требования сотрудника полиции об остановке повлечёт наложение административного штрафа в размере 800 рублей.

Кроме того, инициатива предусматривает появление новой статьи КоАП — «Несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения». Согласно ей, штраф для должностных лиц составит от 10 до 20 тыс. рублей, для юрлиц — 100 тыс.

В случае принятия закона вышеперечисленные нормы вступят в силу 1 марта 2024 года.

Меры безопасности

Как отметил в разговоре с RT руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, аварийность со средствами индивидуальной мобильности растёт в геометрической прогрессии.

«Количество так называемых несмертельных увечий переваливает за сотни тысяч по стране. Процентов 99 увечий вообще не фиксируется: люди либо сами идут в травмпункт, либо лечатся дома. Смертельные случаи тоже очень сильно растут, в основном в городах-миллионниках. Причём основная масса погибающих — это, к сожалению, пожилые люди, которых сбивают на электросамокатах», — заметил он.

АГН «Москва»

© Авилов Александр

Говоря о законодательном регулировании, он подчеркнул необходимость упорядочивания схемы передвижения электросамокатов.

«Необходимо ввести ограничения скорости для электросамокатов. Потому что 25 км/ч — это бешеная скорость. Это скорость автомобиля, который передвигается по Москве. Кроме того, создать «электрополицию», которая будет патрулировать СИМ, вылавливать, выписывать штраф и конфисковывать. Также нужно распределить зоны передвижения самокатов и СИМ, ввести ограничение на определённые районы, например исторические центры города, где вообще нельзя передвигаться на СИМ», — добавил Крохмаль.

Автоэксперт Михаил Колодочкин согласился с необходимостью регулирования сферы средств индивидуальной мобильности, которые зачастую используются с нарушением правил ПДД. Он также обратил внимание на слова начальника ГИБДД России Михаила Черникова, сообщившего в начале июля, что в 2023 году на 56% выросло число ДТП с участием электросамокатов и других СИМ.

«Проблема более чем актуальная. Это уже факт, к сожалению», — подчеркнул собеседник RT.