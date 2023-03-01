Допустимая скорость и приоритет пешеходов: в России вступили в силу изменения в ПДД касательно электросамокатов

Изменения в части использования электросамокатов и другого подобного транспорта вступили в силу в РФ с 1 марта. Теперь максимальная скорость при езде на такой технике ограничена отметкой 25 км/ч. На электросамокатах весом не более 35 кг можно перемещаться по тротуарам, предоставляя приоритет пешеходам. На более тяжёлых моделях нужно двигаться по правой полосе проезжей части. Дети до семи лет, использующие средства индивидуальной мобильности, могут перемещаться только по тротуару и в присутствии взрослых.

С 1 марта в России вступают в силу поправки к правилам дорожного движения, касающиеся езды на электросамокатах, гироскутерах, моноколёсах и другой подобной технике. С этого момента такой транспорт носит статус средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Движение подобной техники допускается со скоростью не более 25 км/ч. Если двигаться по тротуару, вело- и пешеходным дорожкам, то масса такого электротранспорта не должна превышать 35 кг.

При этом в случае совместного движения с пешеходами последние получают приоритет. Водители электросамокатов должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этих обстоятельств. Кроме того, для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям СИМ необходимо будет спешиваться.

Движение самокатов без ограничений по массе допускается по правому краю проезжей части, однако речь в данном случае идёт о водителях старше 14 лет и о зонах, где максимальная скорость ограничена отметкой 60 км/ч, а также предусмотрено движение велосипедов. При этом транспорт должен быть оснащён тормозной системой, звуковым сигналом и светотехникой.

Операторы СИМ в возрасте от семи до 14 лет должны двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Если речь идёт о ребёнке младше семи лет, то электросамокатом он может пользоваться только в сопровождении взрослых.

Также на russian.rt.com Автоэксперт Канаев назвал оптимальным ограничение допустимой скорости электросамокатов до 25 км/ч

Отметим, что о необходимости скорейшей разработки правил использования электросамокатов и подобной техники ещё в 2021 году высказались в Следственном комитете. Тогда в ведомстве обратили внимание на растущее число аварий с участием СИМ, среди которых многочисленные случаи травмирования граждан как из числа тех, кто пользуется электросамокатом, так и случайных прохожих. Как отметили в СК, особенно часто это происходит в тёплое время года в крупных городах.

Практически одновременно с заявлением СК власти Москвы объявили о ряде мер по регулированию езды на электросамокатах. В частности, скорость прокатных средств была ограничена отметкой 25 км/ч. В городе также появились согласованные с операторами прокатов зоны сниженной скорости, где ехать быстрее 15 км/ч на арендованном транспорте не получится.

«Положительный эффект будет, это однозначно»

Автоэксперт Игорь Моржаретто положительно отозвался о нововведениях, отметив, что наконец появляется применимая к электросамокатам официальная терминология в официальных документах.

«Те изменения, которые появляются, — это большой шаг. Хотя бы определение появилось, что это такое, и какие-то общие понятия, где это и как можно использовать. Хотя всё прописано в общих чертах и требует дальнейшей проработки. Хотя бы, ещё раз говорю, первые такие ласточки прилетели», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, важнейшим вопросом дальнейшей работы является воплощение новых требований. В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что нововведениям в части электросамокатов не хватает инструментов контроля, существующих для других категорий транспорта.

«Данные транспортные средства не регистрируются, номеров нет, инспекторов на каждом углу не поставишь. Поэтому привлечь их к ответственности не получится. В дополнении необходимо абсолютно точно заставить их регистрировать транспортные средства. Например, используя механизмы «Госуслуг». Тогда и только тогда мы сможем навести порядок в этой сфере», — сказал Шапарин в беседе с RT.

АГН «Москва»

© Авилов Александр

В то же время председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов придерживается мнения, что движение в сторону регулирования норм использования СИМ положительно повлияет на безопасность на дорогах и поможет упорядочить систему.

«Потому что был хаос полный. Что за пешеход, который движется со скоростью 40 км/ч? Сказать сегодня о предполагаемом эффекте рано, но то, что положительный эффект в этом будет, это однозначно. Давайте посмотрим, как закон будет работать. Впереди у нас большая и кропотливая работа», — сказал он в беседе с RT.

Между тем в МВД России также высказали мнение, что со вступлением новых правил ситуация на дорогах концептуально не изменится. Как заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, безопасность зависит прежде всего от водителей данных транспортных средств.

«С точки зрения правоприменения в отношении пользователей средств индивидуальной мобильности я бы тоже, так сказать, не стал как-то акцентировать сильно на этом внимание, они же и раньше не были неподконтрольны. Не будет, конечно, полиция гоняться за ними по тротуарам, паркам, догонять, измерять скорость СИМ», — приводит его слова ТАСС.

В то же время он отметил, что в тех случаях, когда речь пойдёт о реальных угрозах безопасности и ситуация потребует участия сотрудников Госавтоинспекции, они вмешаются.

«Ничто не мешает сотруднику Госавтоинспекции остановить и составить административный материал или даже привлечь к ответственности, вынести постановление о привлечении к ответственности человека, который пользуется средством индивидуальной мобильности в нарушение установленных правил. Все полномочия у него для этого есть», — сказал Митрошин.

Он добавил, что привлечь к ответственности может не только сотрудник ГИБДД, но и участковый полиции на вверенном ему участке.