Узнать больше

В России могут начать наказывать за превышение скорости на электросамокате

Короткая ссылка
Сенатор Артём Шейкин подготовил законопроект, согласно которому в России может быть введено наказание за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, наказание будет заключаться в выписывании штрафа в размере до 5 тыс. рублей.

По словам сенатора, данный законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму осенью.

Уточняется, что при превышении скорости на величину более 5 км/ч, но не более 10 км/ч предполагается штраф в размере 800 рублей. За это же преступление, зафиксированное камерой, будет налагаться штраф в размере 500 рублей. В дальнейшем размер штрафа идёт по нарастающей в зависимости от превышения и способа фиксации. Так, превышение уже на более 20 км/ч — 5 тыс. рублей, а в случае фиксации нарушения камерой — 4,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что число ДТП с самокатами в Татарстане выросло на 70% за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить