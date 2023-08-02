В России могут начать наказывать за превышение скорости на электросамокате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, наказание будет заключаться в выписывании штрафа в размере до 5 тыс. рублей.
По словам сенатора, данный законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму осенью.
Уточняется, что при превышении скорости на величину более 5 км/ч, но не более 10 км/ч предполагается штраф в размере 800 рублей. За это же преступление, зафиксированное камерой, будет налагаться штраф в размере 500 рублей. В дальнейшем размер штрафа идёт по нарастающей в зависимости от превышения и способа фиксации. Так, превышение уже на более 20 км/ч — 5 тыс. рублей, а в случае фиксации нарушения камерой — 4,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что число ДТП с самокатами в Татарстане выросло на 70% за год.