Число ДТП с самокатами в Татарстане выросло на 70% за год

За шесть месяцев 2023 года в Татарстане произошло 17 ДТП с участием электросамокатов, заявил начальник отдела ИАЗ УГИБДД МВД по региону Андрей Куртмин.

Об этом сообщает inkazan.ru.

В авариях пострадали 18 человек, в том числе восемь детей. По сравнению с 2022 годом количество таких ДТП увеличилось на 70%.

«Тенденция роста аварийности связана с увеличением количества электросамокатов на дорогах республики», — отметил Куртмин.

Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.