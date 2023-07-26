Число ДТП с самокатами в Татарстане выросло на 70% за год
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Об этом сообщает inkazan.ru.
В авариях пострадали 18 человек, в том числе восемь детей. По сравнению с 2022 годом количество таких ДТП увеличилось на 70%.
«Тенденция роста аварийности связана с увеличением количества электросамокатов на дорогах республики», — отметил Куртмин.
Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.