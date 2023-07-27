Узнать больше

Депутат Москвичёв: все электросамокаты со скоростью более 6 км/ч должны регистрироваться

Короткая ссылка
Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичёв в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии заявил о необходимости регистрации всех электросамокатов со скоростью движения более 6 км/ч.
Депутат Москвичёв: все электросамокаты со скоростью более 6 км/ч должны регистрироваться
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Известия».

«Все самокаты, которые имеют скорость свыше 6 км/ч — а за час человек проходит 6 км, — должны регистрироваться», — уточнил он.

Он также отметил, что такое правило необходимо для снижения риска ДТП с самокатами. По словам Москвичёва, сделать отдельные дорожки для самокатчиков в каждом регионе невозможно.

«Лучше сделать для всех пешеходов в России пешеходные дорожки, а для пользователей самокатов — написать нормальные ПДД», — заключил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за установку номеров на электросамокаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить