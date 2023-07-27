Депутат Москвичёв: все электросамокаты со скоростью более 6 км/ч должны регистрироваться

Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичёв в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии заявил о необходимости регистрации всех электросамокатов со скоростью движения более 6 км/ч.

Об этом сообщают «Известия».

«Все самокаты, которые имеют скорость свыше 6 км/ч — а за час человек проходит 6 км, — должны регистрироваться», — уточнил он.

Он также отметил, что такое правило необходимо для снижения риска ДТП с самокатами. По словам Москвичёва, сделать отдельные дорожки для самокатчиков в каждом регионе невозможно.

«Лучше сделать для всех пешеходов в России пешеходные дорожки, а для пользователей самокатов — написать нормальные ПДД», — заключил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за установку номеров на электросамокаты.