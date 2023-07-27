Депутат Москвичёв: все электросамокаты со скоростью более 6 км/ч должны регистрироваться
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Об этом сообщают «Известия».
«Все самокаты, которые имеют скорость свыше 6 км/ч — а за час человек проходит 6 км, — должны регистрироваться», — уточнил он.
Он также отметил, что такое правило необходимо для снижения риска ДТП с самокатами. По словам Москвичёва, сделать отдельные дорожки для самокатчиков в каждом регионе невозможно.
«Лучше сделать для всех пешеходов в России пешеходные дорожки, а для пользователей самокатов — написать нормальные ПДД», — заключил он.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за установку номеров на электросамокаты.