Автоэксперт Кадаков усомнился в реализации штрафов за вождение СИМ в нетрезвом виде

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что планируется ввести штрафы за вождение СИМ в нетрезвом виде.

По словам специалиста, без камер контролировать электросамокатчиков и велосипедистов «по большому счёту некому».

«Поэтому это либо тупиковая инициатива, то есть без реализации, либо нужно в массовом порядке вводить контролёров... это тоже целый пласт, который нужно прописать (в законодательстве. — RT). То есть сама по себе инициатива «давайте штрафовать» — это только верхушка айсберга, а внизу надо ещё прописать и отрегулировать кучу всего, как с водителями (автомобилей. — RT). Поэтому это всё легко пишется на бумаге, но очень сложно реализуемо», — объяснил Кадаков.

Он также отметил, что на данный момент в стране «нет штата» для контроля за велосипедистами и электросамокатчиками.

«Вот стоит инспектор на тротуаре, несётся электросамокатчик. Мы надеемся, что электросамокатчик остановится. А если нет, тогда что? Бегом за ним бежать? Нет. На мотоцикле ни один инспектор по тротуару не погонится, это опасно для окружающих. Значит, что по аналогии с мотобатом нужно вводить электросамокатные войска?», — задался вопросом автоэксперт.

Он добавил, что реализация подобного возможна только в крупных городах.

«В случае крупных городов можно представить себе какую-то такую службу. Условно, в Питере, Москве или Сочи можно что-то такое организовать, но представить себе такую службу в масштабах страны я не могу», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести штрафы в размере 10 тыс. рублей за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде.