Цифровой рубль, электронные визы и усиление контроля за иноагентами: какие законы вступят в силу в августе

В августе в России вступит в силу документ, регламентирующий обращение в стране цифрового рубля. В этом месяце также начнёт работу система электронных виз для иностранцев, оформить которую смогут жители 55 стран. Также появится система выставления на торги жилья, изъятого у коррупционеров. Кроме того, Минюст РФ получит новые полномочия в области контроля за иноагентами.

Введение цифрового рубля

С 1 августа в России вступает в силу закон о внедрении цифрового рубля.

Как пояснили в ЦБ РФ, документ вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, её участников и пользователей.

Цифровой рубль имеет форму уникального кода, хранящегося на специальном электронном кошельке. В отличие от криптовалют, которые ничем не обеспечены и не имеют единого эмитента, цифровой рубль станет официальным платёжным средством в России и будет выпускаться на платформе Центробанка.

Утилизационный сбор для ввозимых на перепродажу автомобилей

С 1 августа вырастет ставка утилизационного сбора на автомобили, которые ввозятся в Россию для последующей перепродажи.

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Как заявил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, о повышении утильсбора для защиты внутреннего рынка от импорта неоднократно говорили российские автопроизводители, а также главы ключевых для автопрома регионов и сенаторы.

Электронные визы для иностранцев в России

1 августа состоится запуск системы электронных виз в России, сообщил ранее консульский департамент МИД.

Электронная виза действует 60 суток и позволяет въезжать с туристическим, гостевым и деловым визитом.

Право оформить электронную визу получат жители 55 государств, в том числе граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура.

Новая форма повестки о мобилизации

С 1 августа вступает в силу правительственное постановление о новой форме повестки для мобилизованных россиян.

В повестке будут указаны данные призывника, в том числе адреса его места жительства, работы или учёбы. Также в документе будет прописано место и время явки для призывника. Помимо прочего, предусматривается извещение для работодателя, что его сотрудника призвали на военную службу.

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В повестке напоминают, что призывник должен иметь с собой паспорт и военный билет, саму повестку, водительские права (в случае их наличия). Предусмотрено поле для личной подписи, подтверждающей получение, с указанием даты и времени.

Ограничение перемещений продукции с никотином

С 4 августа в России вводится ограничение перемещений продукции с никотином.

По аналогии с ограничениями в отношении табачной продукции закон устанавливает количественные нормы по перемещению никотинсодержащей продукции, немаркированной в соответствии с нормами российского законодательства.

Предписанные нормы составляют не более 200 сигарет, или 200 изделий с нагреваемым табаком, или 50 сигар (сигарилл), либо 250 г табака, либо общим весом не более 250 г указанной продукции в ассортименте на одно физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.

Кроме того, допустимо перемещение в количестве не более пяти единиц никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) общим объёмом не более 20 мл никотинсодержащей жидкости либо общим весом не более 250 г бестабачной смеси для нагревания на одно физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.

Продажа жилья коррупционеров на торгах

С 4 августа вступит в силу закон, который позволяет продавать на аукционах изъятую у коррупционеров недвижимость.

Речь идёт о жилье, полученном в результате коррупционных нарушений либо в отношении которого не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы.

В прошлом такую недвижимость могли отдавать только на социальные или государственные нужды.

Усиление контроля за иноагентами

C 4 августа вступят в силу законы, расширяющие полномочия Минюста РФ по контролю за иноагентами.

В частности, с этого дня вводится возможность проведения внеплановых проверок в отношении не только самих иноагентов (к ним эта практика уже применяется), но и лиц, которые с ними взаимодействуют.

Наряду с этим устанавливаются штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Размер взыскания составит до 300 тыс. рублей.