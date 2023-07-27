Российское правительство одобрило форму повестки при мобилизации

Правительство Российской Федерации утвердило форму повестки, которую будут вручать в случае мобилизации.

Постановление о внесении изменений опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В повестке будут содержаться данные о призывнике, например, адреса его места жительства и работы или учёбы. Также там укажут дату и время вручения повестки и подпись призывника, подтверждающую получение документа.

Кроме того, в документе пропишут, когда и куда мобилизованный должен явиться для направления на службу.

В правительственном постановлении прописаны и изменения, которые связаны с переходом на электронную форму рассылки повесток.

Ранее в Госдуме приняли поправку о праве срочников заключать контракты о службе на год во время мобилизации.