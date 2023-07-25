Аналитик Голованов рассказал, что цифровой рубль получит широкое распространение в будущем

Эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов выразил мнение, что внедрение цифрового рубля — важный шаг на пути к централизованной цифровизации финансовой экосистемы.

Цифровой рубль не приведёт к увеличению общей денежной массы в экономике и не повлияет на стоимость рубля — его курс останется стабильным и равным другим формам рубля, объяснил эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, цифровой рубль не имеет ничего общего с криптовалютами, так как представляет собой полностью централизованную форму цифровой валюты, эмитируемой Центральным банком.

«Я думаю, что через три-пять лет, может — чуть больше, люди будут пользоваться цифровыми рублями в повседневной жизни: даже в кофейнях будут установлены терминалы сканирования лица и по биометрии будут списывать цифровые рубли», — сказал Голованов, отметив, что все технологии для этого уже есть.

Ранее аналитик диджитал-агентства TexTerra Светлана Шульман рассказала, что одним из важных преимуществ цифрового рубля является полная прозрачность транзакций.