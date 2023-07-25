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Аналитик Шульман: операции с цифровым рублём будут полностью прозрачными

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Аналитик диджитал-агентства TexTerra Светлана Шульман рассказала, что одним из важных преимуществ цифрового рубля является полная прозрачность транзакций.
Аналитик Шульман: операции с цифровым рублём будут полностью прозрачными
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Такие рубли не будут переводиться с одних счетов на другие. Хранятся цифровые рубли в Центробанке независимо от того, кто ими владеет. При оплате коды переданных рублей будут переписываться на нового владельца внутри самого Центробанка», — объяснила Шульман в беседе с URA.RU.

По её словам, цифровой рубль также необходим экономике и всем компаниям, которые имеют контрагентов за рубежом. При договорённости стран цифровые валюты будут конвертироваться друг в друга по текущему курсу, что позволит избавиться от лишних транзакций.

Расчёты станут прозрачнее, а зачисление оплаты — мгновенным, заключила Шульман.

Ранее экономист и аналитик Александр Разуваев выразил мнение, что введение цифрового рубля выгодно бизнесу, поскольку это открывает доступ к трансграничным переводам.

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