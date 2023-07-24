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Экономист Разуваев рассказал о преимуществах цифрового рубля

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Экономист и аналитик Александр Разуваев перечислил преимущества цифрового рубля. По его мнению, прежде всего выгоду почувствуют предприниматели.
Экономист Разуваев рассказал о преимуществах цифрового рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Это выгодно бизнесу, так как мы получаем доступ к трансграничным переводам. Для граждан пока ничего не меняется: онлайн-банки сейчас очень удобные», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, цифровой рубль свидетельствует о развитии научно-технического прогресса.

Разуваев также пояснил, что у людей всегда будет выбор — карта, наличные или цифровой рубль.

В ноябре 2022 года Банк России прогнозировал долю безналичных платежей в розничной торговле на уровне 78—80% в 2023 году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.

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