Утильсбор на ввозимые перекупщиками в Россию транспортные средства вырастет с августа
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Об этом заявили в пресс-службе российского Минпромторга.
«Полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) необходимо будет уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории Российской Федерации в течение одного года с даты ввоза», — цитирует сообщение ТАСС.
Уточняется, что данные о проведении оплаты утильсбора будут доступны на официальном сайте АО «Электронный паспорт».
В марте сообщалось, что российские автопроизводители, заключившие специальный инвестиционный контракт, смогут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора за IV квартал 2022 года и за I—III кварталы 2023 года.