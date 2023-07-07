Утильсбор на ввозимые перекупщиками в Россию транспортные средства вырастет с августа

Утилизационный сбор на транспортные средства, ввозимые в Россию для перепродажи в течение года, будет проиндексирован с 1 августа 2023 года.

Об этом заявили в пресс-службе российского Минпромторга.

«Полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) необходимо будет уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории Российской Федерации в течение одного года с даты ввоза», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что данные о проведении оплаты утильсбора будут доступны на официальном сайте АО «Электронный паспорт».

В марте сообщалось, что российские автопроизводители, заключившие специальный инвестиционный контракт, смогут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора за IV квартал 2022 года и за I—III кварталы 2023 года.