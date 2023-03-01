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Российские автопроизводители получат отсрочку до 15 декабря по уплате утильсбора

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Российские автопроизводители, заключившие специальный инвестиционный контракт, смогут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора за IV квартал 2022 года и за I—III кварталы 2023 года.
Российские автопроизводители получат отсрочку до 15 декабря по уплате утильсбора
  • AFP

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

«Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Конечный срок уплаты утилизационного сбора перенесён на 15 декабря 2023 года», — отмечается в заявлении.

В правительстве также пояснили, что отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.

Ранее портал Nation News сообщил, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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