Российские автопроизводители получат отсрочку до 15 декабря по уплате утильсбора
- AFP
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.
«Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Конечный срок уплаты утилизационного сбора перенесён на 15 декабря 2023 года», — отмечается в заявлении.
В правительстве также пояснили, что отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.
Ранее портал Nation News сообщил, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.