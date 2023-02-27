В Минпромторге сообщили о снижении производства автомобилей в России в 2022 году на 60%

Замглавы российского Минпромторга Альберт Каримов сообщил, что в России в 2022 году зафиксировано снижение производства автомобилей на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом, как пишет РИА Новости, Каримов сказал в ходе выступления в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвящённых проблемам и перспективам развития автомобильной промышленности в России.

«В целом у нас объём производства по итогам 2022 года составил порядка 620 тыс. автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году», — констатировал он.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.