Мера поддержки: депутаты Госдумы направили в правительство законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей

Депутаты Госдумы направили в кабмин законопроект, предусматривающий отмену уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, зарабатывающих меньше 30 тыс. рублей в месяц. Разработавшие документ депутаты от фракции ЛДПР полагают, что новая мера поддержки станет ощутимой для малообеспеченных граждан и позволит им сохранять большую часть заработанных средств.

Депутаты ЛДПР направили на отзыв в правительство законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ и пояснительную записку к нему, нововведение позволит лицам с такой величиной дохода сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.

Как отметили авторы инициативы, 30 тыс. рублей является оптимальным порогом для отмены НДФЛ, поскольку эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда. Депутаты полагают, что предлагаемая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

В частности, парламентарии придерживаются мнения, что отмена НДФЛ для этой категории граждан позволит им увеличить семейный бюджет, что, в свою очередь, поспособствует экономическому росту страны.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что принятие законопроекта потребует дополнительных бюджетных средств, однако точный объём компенсации выпадающих из бюджета доходов сейчас определить невозможно, поскольку неизвестно число граждан, имеющих доход в пределах 30 тыс. рублей.

Предполагается, что в случае принятия новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

НДФЛ для работающих удалённо россиян

Ранее Госдума приняла в первом чтении нормы, регламентирующие вопросы налогообложения для работающих за границей.

Работающие в удалённом режиме сотрудники российских компаний будут платить НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе) вне зависимости от налогового резидентства.

Также на russian.rt.com Госдума одобрила проект об НДФЛ для ряда дистанционно работающих из-за границы сотрудников

Как следует из документа, доходы в виде вознаграждения и иных выплат при выполнении дистанционным работником функции по договору с российским работодателем отнесены к доходам от источников в РФ и облагаются ставкой в отношении доходов налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами РФ, в размерах, установленных для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Отметим, что в конце апреля правительство внесло в Госдуму поправки, согласно которым лица, работающие из-за границы на российские компании по договорам гражданско-правового характера, должны будут платить НДФЛ в размере 30%.

Впоследствии документ был отозван. Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина, в законопроект потребовалось внести ряд технических уточнений до направления в Госдуму.

Как пояснил замглавы российского Минфина Алексей Сазанов, единая ставка НДФЛ в 13—15% для работающих в удалённом формате сотрудников, являющихся как налоговыми резидентами, так и нерезидентами России, позволит избежать оттока сотрудников из страны.

Замглавы Минфина предположил, что в случае введения 30%-ной ставки предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлица там. По его словам, такое развитие событий приведёт к потере не только НДФЛ, но и от страховых взносов.

НДФЛ при продаже жилья семьями с детьми

В конце мая Совет Федерации освободил от НДФЛ семьи с двумя и более детьми при продаже земли.

Как отметили с Совфеде, соответствующий закон направлен на соблюдение жилищных прав и обеспечение достойных условий жизни граждан, имеющих двух и более детей, а также на улучшение демографической ситуации в стране.

Одобренный сенаторами документ предусматривает освобождение от обложения НДФЛ дохода от продажи земельного участка, а также хозяйственных строений и сооружений, которые расположены на данном земельном участке. Речь идёт о случаях продажи налогоплательщиком или его супругом (супругой), которые являются родителями (усыновителями) не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет.