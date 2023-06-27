Депутаты внесут в Думу законопроект об отмене НДФЛ для лиц с доходом ниже 30 тысяч рублей

Депутаты Государственной думы от ЛДПР 27 июня внесут на рассмотрение палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц.

Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что авторы инициативы планируют доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» и внести поправки, согласно которым лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.

По мнению депутатов, это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.

22 мая депутаты от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение НДФЛ до 30% для граждан, чей доход составляет более 10 млн рублей в год.

20 июня Госдума одобрила в первом чтении проект об НДФЛ в 13—15% для сотрудников, удалённо работающих на российские организации из-за границы.