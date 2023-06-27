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Депутаты внесут в Думу законопроект об отмене НДФЛ для лиц с доходом ниже 30 тысяч рублей

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Депутаты Государственной думы от ЛДПР 27 июня внесут на рассмотрение палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц.

Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что авторы инициативы планируют доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» и внести поправки, согласно которым лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.

По мнению депутатов, это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.

22 мая депутаты от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение НДФЛ до 30% для граждан, чей доход составляет более 10 млн рублей в год.

20 июня Госдума одобрила в первом чтении проект об НДФЛ в 13—15% для сотрудников, удалённо работающих на российские организации из-за границы.

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