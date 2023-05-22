В Госдуме предложили повысить НДФЛ до 30% для граждан с доходом более 10 млн рублей в год

Депутаты от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение НДФЛ до 30% для граждан, чей доход составляет более 10 млн рублей в год.

Текст законопроекта размещён в думской базе данных.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы.

Поправки касаются уехавших из страны, которые в своей работе используют российский сегмент интернета либо размещённые в стране программно-аппаратные и технические средства.

Позже правительство России отозвало поправки о повышенном НДФЛ для работающих из-за границы.