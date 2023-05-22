В Госдуме предложили повысить НДФЛ до 30% для граждан с доходом более 10 млн рублей в год
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Текст законопроекта размещён в думской базе данных.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы.
Поправки касаются уехавших из страны, которые в своей работе используют российский сегмент интернета либо размещённые в стране программно-аппаратные и технические средства.
Позже правительство России отозвало поправки о повышенном НДФЛ для работающих из-за границы.